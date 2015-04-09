Депутати "замінили" Велику вітчизняну війну Другою світовою

За відповідний законопроект №2539 "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" проголосував 261 депутат, повідомляє «Українська правда».

9 травня буде відзначатися як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як сказав голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович з трибуни, потрібно позбавлятися "радянських кліше". Тому законопроектом пропонується використовувати термін "Друга світова війна" і відмовитися від терміну "Велика вітчизняна війна".

Під час вшанування пам'яті полеглих у роки Другої світової війни, за словами В'ятровича, скасовується використання радянської символіки.

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У прикінцевих положеннях до законопроекту визнається таким, що втратив чинність, закон "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" від 2000 року.

Профільний комітет підтримав прийняття законопроекту №2539 за основу і в цілому - і депутати проголосували за нього.

Як відомо, термін "Велика Вітчизняна Війна" використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941-1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну.