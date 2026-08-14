Сили оборони уразили стратегічний порт РФ на Балтиці, - Fire Point

В районі порту Усть-Луга зафіксовано пошкодження і пожежу.

Сили оборони України уразили порт Усть-Луга на Балтійському морі у Ленінградській області Росії. Про це йдеться у повідомленні компанії Fire Point в Telegram.

"Унаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу. Усть-Луга – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що через порт проходять значні обсяги нафти та нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу й інших вантажів.

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Крім того, у компанії оприлюднили фото з місця влучання. Звідти здіймається у небо дим.

Своєю чергою, як повідомляє ASTRA, OSINT-аналіз свідчить, імовірно, під удар потрапив виробничий комплекс ТОВ "НОВАТЕК - Усть-Луга" з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату.

Раніше, близько 6:00 ранку губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що "зафіксовано пошкодження в районі порту Усть-Луга", а через півгодини - що "внаслідок пошкодження зафіксовано загоряння в порту Усть-Луга".

Крім того, після 8:00 ранку російський губернатор заявив, що "всі наслідки атаки в порту Усть-Луга ліквідовані", а жертв немає. Загалом, за його словами, минулої ночі було нібито збито 54 БПЛА.

Атаки по Санкт-Петербургу

Як повідомляв УНІАН, цього року українські захисники неодноразово атакували порт Усть-Луга.

У ніч на 4 липня українські дрони знову завітали до Санкт-Петербурга. Головною ціллю, судячи з фото та відео в соцмережах, став місцевий нафтовий термінал – один із найбільших російських морських терміналів з перевалки нафтопродуктів на Балтиці.

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