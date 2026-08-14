У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, щоб 'непомітно' пограбувати магазин (відео)

У Святошинському районі Києва 26-річний чоловік намагався пограбувати магазин, використавши незвичний спосіб маскування. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва.
Зазначається, що чоловік хотів "злитися з темрявою". Для цього він заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва. Далі підозрюваний пошкодив скляні двері та проник у магазин. Там він зібрав цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Забрати більше йому завдали охоронці закладу, від яких він потім втік.
Дорогою додому чоловік почав кидатися камінням у вікна ліцею. В цей момент його затримали правоохоронці. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Найважча частина роботи чекала на поліцейських вже після. Щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати - його треба було відмити. Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу", – додали в поліції.
Там зазначили, що чоловіку повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - грабіж та хуліганство.
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