Цей кросовер підкорив світовий ринок: названо найпопулярнішу модель

Кросовери стали основою світового автомобільного ринку.

За перші сім місяців 2026 року Tesla Model Y впевнено очолила світовий ринок кросоверів, покращивши продажі у річному вимірі на 20,7%. Модель різко збільшила відрив від Toyota RAV4, продажі якої скоротилися на 25,2%, повідомляє Focus2Move.

Свою роль у зростанні показників продажу Model Y зіграли запуск доступніших версій та зниження цін. Сьогодні модель вважається одним із найенергоефективніших кросоверів, вирізняючись великим запасом ходу на одному заряді та хорошою динамікою.

Що стосується падіння продажів Toyota RAV4, то воно значною мірою спричинене не зниженням інтересу покупців, а виробничими обмеженнями та переналаштуванням виробництва для запуску моделі нового покоління.

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На третьому місці у світовому рейтингу опинився кросовер Honda CR-V. Серед головних причин його популярності – надійність та економічність, характерні для японського бренду.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів у світі:

Tesla Model Y (+20,7%) Toyota RAV4 (-25,2%) Honda CR-V (-2,1%) Hyundai Tucson (+1,2%) Kia Sportage (+2,1%) Volkswagen Tiguan (+8,2%) Mazda CX-5 (+7,8%) Toyota Corolla Cross (-5,5%) Chevrolet Equinox (-8,4%) Mercedes GLC (-2,9%)

За перші сім місяців року світові продажі SUV продовжили зростати (+0,9%), випередивши загальний автомобільний ринок.

Особливо помітним є контраст між Китаєм (-10,6%) та ринками, що демонструють стрімке зростання, зокрема Бразилією (+25,2%), РФ (+20,4%) та Індією (+18,9%). Це підтверджує дедалі більшу роль ринків, що розвиваються, у глобальному зростанні сегмента.

Світовий авторинок – інші новини

Раніше стало відомо, що за підсумками першого півріччя Tesla Model Y стала лідером світового ринку нових автомобілів загалом. Електрична модель піднялася одразу на три позиції в рейтингу, а її частка світового ринку становила 1,2%.

Повідомлялося також, що за підсумками січня-червня лідером продажів на американському авторинку залишився пікап Ford F-Series. Tesla Model Y опинилася лише на сьомій сходинці рейтингу, а Toyota RAV4 зафіксувала найпомітніше падіння продажів серед моделей, які увійшли до першої десятки.

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