Рада сьогодні не голосує - більшість нардепів прогуляли засідання

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування за підтримку та направлення запитів до президента України (для підтримки необхідно 150 голосів, а для направлення 226 - УНІАН) жодне рішення не змогло б знайти підтримку, бо немає достатньої кількості народних депутатів.

Так, за направлення звернення до президента України народного депутата Юрія-Богдана Шухевича щодо зняття грифу “Опублікуванню не підлягає” з інформації та позбавлення привілеїв для колишніх народних депутатів УРСР і СРСР, колишніх перших секретарів обкомів компартії України та членів їхніх сімей, зокрема пенсії, яка є на рівні посадового окладу міністра Кабінету міністрів України, проголосували лише 173 народних депутата при необхідних 226.

Читайте такожРада закрила вечірнє засідання через недостатню кількість депутатів у сесійній залі

Також не зміг парламент підтримати направлення запиту до президента групи народних депутатів щодо позбавлення Вадима Новицького громадянства України “у зв'язку з неприпиненням громадянства РФ”.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Андрій Парубій заявив, що “вже третю п'ятницю надзвичайно важливі запити не можемо провести”, оскільки у сесійній залі немає необхідної кількості депутатів. “Втекти, вибачте, додому є важливіше, ніж ті питання, які мають величезне значення для України”, - підкреслив Парубій.

Під час “сигнального голосування” з'ясувалося, що в сесійній залі присутні лише 199 народних депутатів, а для результативних рішень необхідно мінімум 226 голосів.

Після цього Парубій продовжив зачитувати запити до різних органів влади, оскільки їхнє направлення не потребує голосування.

На даний час візуально у залі засідань залишається близько 100 народних депутатів.