Азаров: у вівторок в коаліції буде 245 депутатів

"Наша Україна" у переговорах про входження в антикризову коаліцію відмовилася від своїх вимог про виключення з коаліції Компартії і на право призначення прем`єр-міністра.

Це випливає із заяв одного з лідерів фракції Партії регіонів Миколи АЗАРОВА, які він зробив сьогодні ввечері в ефірі телеканалу НТН, повідомляє “Українська правда”.

За його словами, у результаті довгих переговорів "відпали" умови "Нашої України", неприйнятні для Партії регіонів.

"Спочатку висувалися такі ідеї: добре б, щоб комуністи не брали участі. Але це неможливо. Тому що коаліція антикризова створена, і ніхто не буде руйнувати цю коаліцію, ніхто не буде ставити під питання стабільність у країні заради того, щоб створити нову коаліцію", - сказав М.АЗАРОВ.

Щодо вимоги "Нашої України" призначити свого прем`єр-міністра М.АЗАРОВ сказав: "Ми домовилися, що ми не будемо порушувати питання прем`єра в даній ситуації як головну причину того, що ми не можемо домовитися".

"Коаліція уже висунула прем`єра. Це питання вже не підлягає обговоренню. Я дуже радий, що наші партнери готові продовжувати діалог з розумінням цього факту", - відзначив він.

На уточнююче питання, чи означає це, що "Наша Україна" дала згоду на прем`єрство Віктора ЯНУКОВИЧА, М.АЗАРОВ відповів: "Я сказав тільки те, що сказав. Що ми погодилися на переговорах цього питання зараз не торкатися".

За його словами, "Наша Україна" також визнала легітимність обрання спікером парламенту Олександра МОРОЗА і легітимність термінів створення коаліції.

"Ми не визнаємо, наприклад, вибори голови парламенту. А чому не визнаємо? 338 народних депутатів обрали голову парламенту - це факт, з цим ніхто не може посперечатися. Нарешті наші партнери з цим погодилися", - відзначив М.АЗАРОВ.

"Другий момент. Порушено термін коаліції 10 днів. Але яке це має значення? Адже за фактом 230 депутатів (зараз уже 241, а у вівторок їх буде вже 245) об`єдналися навколо мети об`єднати Україну. Вам не подобається, що ми це зробили 7-го? Ну добре, ми повторно оголосимо про об`єднання 17-го", - сказав він.

На питання, на які поступки в ході переговорів пішла Партія регіонів, М.АЗАРОВ відповів: "Ми готові розглянути питання участі "Нашої України" у нашій парламентській роботі, участь у роботі комітетів Верховній Раді та участь у роботі уряду".

М.АЗАРОВ відзначив, що антикризова коаліція готова протягом тижня сформувати парламент і уряд. "До кінця цього тижня ми готові з ними або без них ("Нашої України") сформувати парламент і уряд", - сказав він.

"Я не бачу ніяких серйозних протиріч для того, щоб такі сили як "Наша Україна", Партія регіонів, соціалісти і комуністи підписали б нову угоду (про створення коаліції)", - додав М.АЗАРОВ.