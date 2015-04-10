Заборона комуністичної символіки посилить потенціал нових "лівих" проектів – політолог

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв.

«Заборона на комуністичну символіку тільки посилить потенціал нових лівих проектів. Суспільство ж не відміняється. Людей приваблюють ліві ідеї. Від цього нікуди не подітись, і запит на ці сили буде. Вчорашні рішення з приводу декомунізації яскраві, але чи збережеться внутрішня довіра між поколіннями? Чи потрібно це зараз? Для мобілізації – так, для національно рівноваги – питання», - сказав він.

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Своєю чергою директор Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань у коментарі УНІАН висловив думку, що ухвалення «декомунізаційних законів» є закономірним.

«Це абсолютно природнє рішення, яке в країні мало статись давно, а після Євромайдану вони стали абсолютно логічними. Я вважаю, що ці рішення є компромісними… Ніхто не заборонив комуністичну ідеологію. Забороняють пропаганду символів, і я вважаю, що це абсолютно правильно. Хтось буде на цьому грати, спекулювати, але в принципі суспільство колись мало це зробити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і забороняється.

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Також забороняється виготовлення, поширення, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'ятників, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.