Соратник Нємцова: Путін готовий захищати свою владу кривавими методами - аж до розстрілів

Про це заявив російський опозиціонер Ілля Яшин під час наради з представниками українських громадських і політичних організацій у Києві, передає LB.ua.

Відповідаючи на запитання, що може змусити російського президента піти з посади, Яшин зазначив: "Сам Путін нікуди не піде. Він сподівається залишатися главою російської держави до кінця свого життя. Путін може піти тільки під тиском. Для цього треба, щоб у Росії відбувся масовий демократичний рух з демократичними реформами".

"Але я прекрасно розумію, що такий сценарій може закінчитися драмою для нашої країни, тому що Путін - людина досить радикального політичного стилю, Путін може дійсно просто стріляти по людях. Якщо збереться демонстрація і він побачить загрозу власній владі, так, він не замислюючись дасть наказ стріляти", - вважає російський опозиціонер.

За словами Яшина, він не хоче "кривавого бунту в Росії".

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"Але Путін робить все, щоб його спровокувати. Путін - авантюрист, який зіштовхує різні частини суспільства лобами. Це його стиль... Я дуже сподіваюся, що нам вдасться домогтися відходу Путіна без громадянської конфронтації, яка б закінчилася великою кров'ю. Я бачу відповідальність опозиції, щоб не допустити кривавого сценарію", - додав він.

Яшин також визнає, що Путін - досить популярний політик в РФ, але в той же час "за 15 років у владі психологічна втома від нього спостерігається".

"На тлі економічних проблем в нашій країні, підтримувати свій рейтинг буде все складніше. Ну неможливо нескінченно все звалювати на Обаму, Держдеп або "київську хунту". І в той момент, коли політичне невдоволення зміксується з економічним невдоволенням (громадян Росії - ред.), у Путіна виникне дуже серйозна проблема, а в опозиції з'явиться дуже хороший шанс", - підсумував Яшин.