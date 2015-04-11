Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі (наживо)

Як повідомляв УНІАН, Благодатний вогонь, який сходить у Велику Суботу у храмі Гроба Господнього у Єрусалимі, ввечері привезуть до Києва.

О 23.00 у Києво-Печерській Лаврі предстоятель УПЦ МП Онуфрій роздасть Благодатний вогонь вірянам, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.