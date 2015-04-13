Американський сенатор назвав Росію "джерелом проблем"
13:42, 13 квітня 2015Політика
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Можливий кандидат у президенти США від Республіканської партії, сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол назвав Росію "джерелом проблем".
За словами сенатора, була надія, що Росія готова приєднатися до тих, хто хоче "зробити світ кращим" / УНІАН
Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the press ("Зустріч з пресою") каналу NBC, повідомляє РИА Новости.
"За останній рік Росія стала радше джерелом проблем, а не їх рішенням", - заявив республіканець.
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За його словами, коли Росія допомогла домовитися про вивезення сирійської хімічної зброї, з'явилася надія, що вона готова приєднатися до тих, хто хоче "зробити світ кращим".
Однак після приєднання до неї Криму і "вторгнення" в Україну ці надії швидко розвіялися", заявив Пол.
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