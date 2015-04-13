Американський сенатор назвав Росію "джерелом проблем"

Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the press ("Зустріч з пресою") каналу NBC, повідомляє РИА Новости.

"За останній рік Росія стала радше джерелом проблем, а не їх рішенням", - заявив республіканець.

Читайте такожГенштаб Чехії назвав Росію однією з найбільших загроз для миру у світі

За його словами, коли Росія допомогла домовитися про вивезення сирійської хімічної зброї, з'явилася надія, що вона готова приєднатися до тих, хто хоче "зробити світ кращим".

Однак після приєднання до неї Криму і "вторгнення" в Україну ці надії швидко розвіялися", заявив Пол.