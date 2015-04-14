Директора «Укрспецзема», яка вимагала хабар у $200 тисяч, заарештували на 2 місяці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, суд підтримав позицію держобвинувачення та визначив для затриманих, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 2,35 млн грн кожному.

У повідомленні нагадується, 4 квітня Голосіївський райсуд столиці обрав для підполковника МВС, який причетний до організації злочинної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook написав, що міліція затримала директора київського відділення «Укрспецзем» та радника голови Держземагентства.

«200 000$ вимагала хабар директор Київського ДП Укрспецзем Державного агентства земельних ресурсів України - за видачу свідоцтва на постійне користування 4 га землі в Обухівському районі. Отримала перші 100 000$», - написав він.

«Затримана на хабарі (86 000$) разом із посередником радником голови Держкомземагентства (14 000$)», - додав Аваков.

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Довідка УНІАН. У вересні 2014 року Кабмін прийняв рішення створити Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру шляхом реорганізації Держземагентства. У січні цього року Кабмін постановив реорганізувати територіальні органи Держземагентства шляхом їх приєднання до створюваних органів Держгеокадастру.

31 березня Кабінет міністрів у зв'язку з розформуванням Держземагентства поклав його функції та повноваження на Держгеокадастр.

У відомстві заявили, що у ході реорганізації планують замінити керівництво усіх регіональних відділів на основі відкритих конкурсів.