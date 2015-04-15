Прес-конференція: Чи змінився рівень корупції у державних органах після Революції Гідності? Погляд українського бізнесу

Transparency International Україна, ПриватБанк, ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (далі «PwC Україна») та GfK Ukraine провели соціологічне дослідження серед керівників українських підприємств, яке виявило картину реального стану справ з корупцією в Україні після подій Революції Гідності.

15 квітня о 10:00 в УНІАН будуть представлені результати соціологічного дослідження «Рівень сприйняття корупції бізнесом». Під час прес-конференції буде продемонстровано «антирейтинг» державних органів влади, наведено найбільш корумповані галузі, надано дані по кожному регіону.

Серед спікерів: Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації Президента України з питань проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ; Андрій Марусов, Голова правління Transparency International Україна; Дмитро Яблоновський, начальник департаменту фіндосліджень компанії GfK Ukraine ; Дмитро Дубілет, заступник Голови правління ПриватБанку.

Всі дані дослідження будуть систематизовані та передані керівництву держави та інституцій, які безпосередньо відповідальні за впровадження реформ в Україні. Об’єктивні дані дослідження дозволять українській владі ухвалювати найбільш ефективні управлінські рішення в питаннях антикорупційної реформи та реагувати на найбільш чутливі проблеми галузей.

Дослідження «Рівень сприйняття корупції бізнесом» започаткувало безпрецедентну міжсекторальну соціально-відповідальну взаємодію партнерів заради допомоги державі у просуванні ключових реформ у сфері доброчесності влади та протидії корупції.

Партнери ініціативи:

Transparency International Україна – розробка методології, міжнародний досвід ведення опитувань в області сприйняття корупції; GfK Ukraine - розробка методології проведення соціологічного дослідження; «PwC Україна» - консультант дослідження; ПриватБанк - технічний партнер (надання ресурсів контакт-центру та клієнтської бази).