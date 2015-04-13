Клімкін прибув до Берліна для участі у переговорах з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії
13:28, 13 квітня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Берліна для участі у переговорах з главами МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Франції Лораном Фабіусом та Росії Сергієм Лавровим.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / УНІАН
Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Берлін зустрічає міністра Павла Клімкіна: попереду відповідальні переговори у Нормандському форматі", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Берліні запланована зустріч керівників МЗС країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції й Росії, які мають обговорити ситуацію на Донбасі й виконання Мінських угод щодо припинення вогню.
Берлін зустрічає Міністра @PavloKlimkin: попереду відповідальні переговори у Нормандському форматі pic.twitter.com/Pt5hDGNKt0
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 13, 2015
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