Клімкін прибув до Берліна для участі у переговорах з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Берлін зустрічає міністра Павла Клімкіна: попереду відповідальні переговори у Нормандському форматі", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Берліні запланована зустріч керівників МЗС країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції й Росії, які мають обговорити ситуацію на Донбасі й виконання Мінських угод щодо припинення вогню.