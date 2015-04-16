У соцмережі у Калашнікова виявився цілий фотоальбом, присвячений Антимайдану

Загиблий екс-нардеп Олег Калашніков був активним користувачем російської соціальної мережі ВКонтакте.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter