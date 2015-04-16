У соцмережі у Калашнікова виявився цілий фотоальбом, присвячений Антимайдану
00:08, 16 квітня 2015Політика
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Загиблий екс-нардеп Олег Калашніков був активним користувачем російської соціальної мережі ВКонтакте.
У соцмережі у Калашнікова виявився цілий фотоальбом, присвячений Антимайдану / vk.com/olegkalashnikov2012
Востаннє колишній народний депутат заходив у свій акаунт сьогодні о 10:33, передає ТСН.
На сторінці - лише один фотоальбом під назвою "Сохраним Украину! Послужим Отечеству вместе!". У ньому - сніг, намети Антимайдану, "колорадські" стрічки, виступи Калашнікова тощо.
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На деяких фото колишній депутат зафіксований разом із прихильниками. Загалом у альбомі 39 фото.
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