В суд Полтави надійшли матеріали справи Кернеса

До Київського районного суду Полтави 15 квітня надійшли матеріали кримінального провадження за обвинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса у викраденні активістів Майдану і їх тортурах.

Про це УНІАН повідомили в канцелярії суду.

Також у суді зазначили, що справа Кернеса автоматично розподілилася на суддю Андрія Антонова.

Попереднє судове засідання відбудеться впродовж 5 днів.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), чч. 2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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26 березня Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

31 лютого в Дзержинському райсуді Харкова розпочалося перше засідання у справі Кернеса, але через неявку постраждалих у засіданні було оголошено перерву до 7 квітня.

Водночас 2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса до Київського райсуду Полтави з Дзержинського районного суду Харкова.

Кернеса та двох його охоронців підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.