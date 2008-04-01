Регіонали обіцяють не блокувати сьогодні ВР

Партія регіонів не блокуватиме сьогодні роботу Верховної Ради, пообіцяв народний депутат Тарас Чорновіл. Про це він заявив напередодні в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Також Партія регіонів утримається від участі в акціях протесту з приводу візиту до України президента США Джорджа Буша. Адже той зустрінеться у Києві з лідером «регіоналів» і там Віктор Янукович донесе до нього незгоду опозиції із планами приєднання України до ПДЧ.

Проведення масових акцій всеукраїнського масштабу проти приєднання до НАТО Партія регіонів запланувала на 3 квітня – до відкриття Бухарестського саміту.

Тарас Чорновіл зазначив: «Ми не будемо проводити завтра теж жодних акцій у зв’язку з приїздом президента Буша, хоча до нього в нас є претензії і питань не менше, ніж в наших колег. Більше того, ми погодилися на зустріч завтра лідера опозиції, лідера Партії регіонів Віктора Януковича з Президентом Бушем. Ця зустріч відбудеться, і я надіюся, вона носитиме нормальний конструктивний характер, і не тільки буде односторонній монолог, а й Президент Америки почує позицію другої сторони».

ICTV