Відносини України і США треба наповнити економічним змістом - депутат

«Заміна посла у Вашингтоні сама по собі нічого не вирішить, якщо величезний масштаб політичного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами і далі буде існувати поряд з невеликим торговим оборотом та інвестиційним співробітництвом», - так один з лідерів депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко прокоментував відкликання посла України в США Олександра Моцика та інформацію про можливу заміну його на Валерія Чалого.

Народний депутат нагадав, що в минулому році товарообіг між Україною та Сполученими Штатами впав на 25% і склав 2,2 млрд дол.

«Наша група постійно контактує з Американською торговою палатою в Україні, і ми знаємо про численні проблеми, з якими стикаються інвестори з США в нашій країні в питаннях митного оформлення товарів, захисту прав інтелектуальної власності, адміністрування податків. За останній рік ситуація в цих проблемних зонах не покращилася. Це підтверджує, зокрема, і те, що країну покинув потенційно дуже серйозний інвестор - енергетична корпорація Шеврон», - зазначив Валерій Писаренко.