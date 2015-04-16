Балога: Чиновники поводяться так, ніби у них в запасі ще одна Україна

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він вважає, що бізнесу стало працювати ще важче. І про це вже говорять не лише ситі, і виховані в тепличних умовах ліберальної економіки європейці, але й кожен четвертий український бізнесмен.

«Якщо політики та експерти можуть бути суб’єктивними в оцінці роботи уряду по боротьбі з корупцією, то суспільство – це найбільш об’єктивний арбітр. І скільки б не проводили затримань в прямому ефірі, скільки б не створювали різних ТСК, скільки б прем’єр не говорив, що корупція на макрорівні зруйнована повністю, до нас чомусь так і не йдуть такі світові компанії як, наприклад, IKEA, Audi Group, Siemens, BOSCH», - зазначив політик.

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На його думку, їх лякає війна на Сході, у чому усіх намагається переконати прем’єр, а корупція в державі.

«У нас був рік, коли нафта падала, а Європа була монолітною у своєму ставленні до України. Можна було в більш-менш нормальному режимі реформувати країну. Тим більше – народ був готовий на все. Але цей час пішов на особистий піар, перерозподіл сфер впливу і з’ясування стосунків з політичними партнерами. Зараз в ЄС намічається розкол, Путін радіє, що нафта росте, а наш уряд жив і продовжує жити так, ніби у них в запасі є ще одна Україна», - наголосив Віктор Балога.