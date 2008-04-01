ВР не буде збиратися цього тижня: засідання немає кому вести

Верховна Рада України вирішила цього тижня не проводити пленарних засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 228 народних депутатів із 449, зареєстрованих у сесійній залі.

Цього тижня депутати вирішили працювати у комітетах та фракціях.

При цьому пленарні засідання ВР відбуватимуться з 8 по 11 квітня та з 15 по 18 квітня. Таким чином, у пленарному режимі парламент працюватиме два тижні поспіль.

Як пояснив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, таке рішення необхідно було ухвалити у зв’язку з тим, що сьогодні він бере участь в урочистих заходах у зв’язку з візитом Президента США Джорджа БУША в Україну, а на 2-3 квітня у А.ЯЦЕНЮКА запланований візит до Росії, отже, пленарні засідання немає кому вести.

Голова ВР також повідомив, що у парламенті досі не зареєстровано проект постанови про обрання першого віце-спікера та віце-спікера.

А.ЯЦЕНЮК закликав депутатів вирішити це питання з тим, щоб парламент не був заручником подібної ситуації.