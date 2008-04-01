ВР не буде збиратися цього тижня: засідання немає кому вести
Яцеенюк закликав вирішити питання
Верховна Рада України вирішила цього тижня не проводити пленарних засідань.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 228 народних депутатів із 449, зареєстрованих у сесійній залі.
Цього тижня депутати вирішили працювати у комітетах та фракціях.
При цьому пленарні засідання ВР відбуватимуться з 8 по 11 квітня та з 15 по 18 квітня. Таким чином, у пленарному режимі парламент працюватиме два тижні поспіль.
Як пояснив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, таке рішення необхідно було ухвалити у зв’язку з тим, що сьогодні він бере участь в урочистих заходах у зв’язку з візитом Президента США Джорджа БУША в Україну, а на 2-3 квітня у А.ЯЦЕНЮКА запланований візит до Росії, отже, пленарні засідання немає кому вести.
Голова ВР також повідомив, що у парламенті досі не зареєстровано проект постанови про обрання першого віце-спікера та віце-спікера.
А.ЯЦЕНЮК закликав депутатів вирішити це питання з тим, щоб парламент не був заручником подібної ситуації.