Аваков запевнив, що вбивства Калашникова і Бузини розслідують найкращі фахівці карного розшуку

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

«Зухвале вбивство Олеся Бузини в Києві розслідується з усією ретельністю кращими фахівцями карного розшуку компетентно і з залученням всього можливого потенціалу, що є в розпорядженні міліції та інших силових структур», - заявив він.

«МВС обов'язково відкрито представить результати розслідування, яке, розраховуємо, буде ефективним. Те саме стосується і розслідування у справі про вбивство Олега Калашникова», - написав міністр.

Читайте такожГеращенко: Вбивць Калашникова та Бузини навряд чи знайдуть швидко (відео)Як повідомляв УНІАН. біля дверей своєї квартири в Києві 15 квітня був застрелений екс-народний депутат від Партії регіонів, один з організаторів антимайдану Калашников.

16 квітня в Києві в районі вул. Дегтярівської двоє невідомих у масках застрелили журналіста Бузину.

Міліція порушила кримінальні справи за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).