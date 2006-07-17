Симоненко: “Наша Україна” і БЮТ блокують роботу ВР

Фракції блоку «Наша Україна» і Блоку Юлії Тимошенко не подали пропозиції про включення народних депутатів до складу парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО в інтерв’ю журналістам.

Він нагадав, що в п’ятницю, 14 липня, Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою лідери фракцій до 19.00 того дня повинні були подати свої пропозиції.

«Блокується формування комітетів і ускладнюється початок роботи щодо формування Бюджетної резолюції», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

Він нагадав, що ще в травні від Кабміну надійшов проект Бюджетної резолюції на 2007 рік.