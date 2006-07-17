«Наша Україна» сьогодні перебуває в опозиції і не підписувала документів про входження до широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підкреслив, що «Наша Україна» не підписувала жодних документів щодо входження до коаліції і тому сьогодні вона знаходиться в меншості.

При цьому лідер фракції “Наша Україна” сказав журналістам, що вони можуть самі вирішувати, як назвати це – опозиція до більшості, меншість в парламенті тощо.

Він також підкреслив, що переговори між «Нашою Україною» та Партією регіонів протягом тижня відбувались виключно в ключі відновлення роботи ВР і визначення необхідних кроків для цього.