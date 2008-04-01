“Для чого Джордж Буш приїжджав в Україну?” - програма Rе:Акція на 5 каналі

Сьогодні о 19.15 на "5-му каналі" у програмі "Rе:Акція" візьмуть участь народні депутати Олександр ГОЛУБ (КПУ) та Ігор ГРИНІВ (БЮТ). Тема програми: “Для чого Джордж БУШ приїжджав в Україну?». Учасниками програми будуть експерти Олег БОНДАРЕНКО (Російсько-український інформаційний центр) та Олексій ГАРАНЬ (Школа політичної аналітики НаУКМА), а також четвірка журналістів. "Re:Акція" є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, "5-го каналу", радіо "106 FМ" та холдингу «Главред-медіа».

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