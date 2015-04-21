У четвер депутати планують визначити членів ВРЮ, а в п'ятницю послухати силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив журналістам, коментуючи результати засідання Погоджувальної ради.

“Кадрові питання попередньо планувалися у четвер - обрання членів Вищої ради юстиції. Зараз є два кандидати із трьох, які мають бути від Верховної Ради. Є кандидат від БПП, є кандидат від “Народного фронту”, і має бути третій кандидат від трьох фракцій коаліції. Поки що його немає”, - сказав Ляшко.

Крім того, за його словами, за наявності спільної позиції у четвер пропонується обрати голів Фонду держмайна України та Антимонопольного комітету.

Як зауважив Ляшко, на посаду голови АМКУ пропонується кандидатура Терентьєва, а на посаду голови ФДМУ - кандидатура Ігоря Білоуса, який “був звільнений з посади голови фіскальної служби”.

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Ляшко висловив переконання, що парламент також має змінити Уповноваженого ВР з прав людини, голову Рахункової палати, склад Центрвиборчкому.

Крім того, Ляшко наголосив, що наполягає на розгляді парламентом цього тижня питання припинення повноважень 5 суддів Конституційного Суду, обраних З'їздом суддів, які “у 2010 році допомагали Януковичу гвалтувати Конституцію”.

Він також додав, що Верховна Рада у п'ятницю, 24 квітня, під час Години запитань до уряду заслухає звіт представників силових відомств.

“Година запитань до уряду, у п'ятницю, - звіт силовиків - раз, підготовка до травневих свят - два, питання децентралізації - три”, - сказав Ляшко.