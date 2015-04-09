Порошенко може призначити трьох своїх людей у Вищій раді юстиції вже у квітні - АП

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив голова Ради з питань судової реформи при президентові України Олексій Філатов, пише Еспресо.TV.

"Сподіваюся, президент призначить трьох членів Вищої ради юстиції вже цього місяця", - сказав Філатов.

Він наголосив, що президент заповнить свою квоту у ВРЮ відповідно до рекомендацій незалежної Конкурсної комісії.

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"Щодо тих членів ВРЮ, яких призначає президент, то буде проведено відкритий конкурс, сформовано незалежну Конкурсну комісію, яка подасть президенту рекомендації, з яких він обиратиме", - зазначив голова Ради з питань судової реформи.

Він висловив сподівання, що інші органи, які призначають членів Вищої ради юстиції, теж не зволікатимуть із поданням своїх представників.

"Дуже тішить, що серед кандидатур, які подані на обрання відповідними органами, є дуже багато поважних і авторитетних суддів, адвокатів та юристів, які дійсно можуть зробити роботу ВРЮ ефективною", - підсумував Філатов.

Як відомо, ВРЮ складається з 20 членів. Верховна Рада, президент, з'їзд суддів, з'їзд адвокатів, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох. Крім того, до складу ВРЮ входять голова Верховного суду, Генпрокурор і міністр юстиції.