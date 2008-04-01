Гриценко радить Росії переїхати в Антарктиду

Екс-міністр оборони України, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений, що за бажанням Франції та Німеччини відмовити Україні в приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО приховується російський чинник.

Таку думку він висловив в інтерв`ю французькій газеті "Le Figaro", переклад якої розміщено на сайті Иносми.ру .

«Насправді за різними приводами, які висувають Франція та Німеччина, приховується російський чинник. Я не розумію, чому Франція так боїться реакції Росії. Росіяни так само чинили перешкоди вступу в НАТО Польщі, а потім країн Балтії. А коли вони стали членами НАТО, нічого не трапилося. Якщо ви не дасте позитивного сигналу Україні, це стане перемогою російської політики тиску, що тільки розпалюватиме російську параною замість того, щоб гасити її», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що ПДЧ - не гарантований пропуск у НАТО, але можливість для України підготуватися до цього кроку. Окрім цього, він зазначив, що всі політичні сили України одностайні в тому, що перед вступом до Альянсу в країні буде проведено референдум.

"Якщо бандити наближаються до вашого будинку і потихеньку починають його оточувати, я можу зрозуміти ваш страх і вашу параною. Але якщо по сусідству з вами селяться цивілізовані люди, які шанують закон і прагнуть налагодити з вами добросусідські відносини, хіба варто їх боятися? Можливо, Росія досі всього боїться? Але в такому разі потрібно переїздити до Антарктики", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він пояснив, що бажання України обумовлене міркуваннями державної безпеки.

"Україна прагне забезпечити безпеку всіх своїх громадян. Ми розглядаємо НАТО, як союз країн, що розділяють і захищають демократичні цінності. Ми хочемо бути членом Альянсу й виконувати зобов`язання, що з цього випливають, як ми це робили у випадку миротворчих місій", - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що позиція України - це результат політики, яку вона стала проводити в 1992 році й регулярно брати участь в операціях з підтримки миру. Він нагадав, що більше 30 тис. українських військовослужбовців пройшли через миротворчі місії.

«Ми також послідовно пройшли всі етапи, починаючи з участі в програмі «Партнерство заради миру» (1994 р.) і закінчуючи активізацією з 2005 року діалогу з НАТО. Наш рівень відповідності нормам НАТО набагато вищий, ніж у таких країн, як Албанія, яка одержала План дій щодо членства (ПДЧ) в 1999 р. Тому логічно, що ми висуваємо свою кандидатуру!», - підкреслив він.