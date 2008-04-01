Тимошенко хоче переконати Ющенка обирати мера Києва у два тури

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір провести зустріч з Головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ для обговорення можливості внесення змін до законодавства, які уможливлять проведення виборів мерів міст у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я зустрінуся і з Головою Верховної Ради паном ЯЦЕНЮКОМ, і з Президентом спілкуватимусь на цю тему, бо вибори у два тури – це буде справедливо щодо всіх громад, а не тільки щодо київської», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що парламентські фракції БЮТ і НУ-НС підтримують законодавчі зміни для проведення таких виборів у два тури. «Наскільки я знаю, фракція «Наша Україна – Народна самооборона» підтримує проведення виборів у два тури. І я думаю, що Президент також підтримає два тури», - припустила вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО вчергове заявила, що демократичні сили повинні об`єднатися і висунути єдину кандидатуру на посаду мера Києва. «Я дуже розраховую, що в демократичній команді буде справедливий підхід, а це означає, що висувати кандидатуру буде та політична сила, яка має найбільшу підтримку в Києві. Я вірю у те, що виборча кампанія буде успішною для демократичної команди», - наголосила лідер БЮТ.