У ГПУ спростували інформацію про підготовку зняття недоторканності з семи нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник генерального прокурора України Володимир Гузир, відповідаючи на запитання щодо озвученої головою фракції «Блок Петра Порошенка» Юрієм Луценком інформації про підготовку Генпрокуратурою подання про зняття недоторканності з семи депутатів.

«Ні я, ні генеральний прокурор ніде не озвучували ні кількість народних депутатів, ні намір відправити подання до Верховної Ради. Ці прізвища не обговорювались у Генеральній прокуратурі... Юрію Віталійовичу (Луценку) з цього приводу будь-яка інформація з боку Генеральної прокуратури не надавалась. Я особисто таке подання не готую», - сказав Гузир.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Луценко заявив, що Генпрокуратура підготувала подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з сімох народних депутатів. «На столі у генпрокурора лежить подання про зняття недоторканності з сімох нардепів», - сказав він, проте не уточнив, про кого саме йдеться, і додав, що це має повідомити генпрокурор.