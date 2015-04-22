Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде ратифікована Францією впродовж цього місяця – Олланд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції із президентом України Петром Порошенком сьогодні в Парижі.

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Нагадаємо 10 квітня УНІАН повідомляв, що Великобританія ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС.

Також повідомлялося, що 16 вересня 2014 року Верховна Рада синхронно з Європейським парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ цілком почне діяти після його ратифікації всіма 28 країнами-членами Євросоюзу.