Порошенко доручив відзначити 100-річчя перемоги січових стрільців над росіянами на горі Маківка

23:58, 22 квітня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко видав указ про заходи щодо вшанування Українських січових стрільців та 100-річчя їхньої перемоги на горі Маківці

Фото УНИАН


Про УНІАН повідомили у прес-службі президента.

"Указ видано з урахуванням вагомої ролі формувань Українських Січових Стрільців у відродженні національних воєнних традицій, їхньої активної участі в Українській революції 1917-1921 років та становленні української державності на початку XX століття", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окрім традиційних лекцій, виставок та наукових конференцій, в рамках виконання указу в травні 2015 на горі Маківка на Львівщині відбудуться ювілейні заходи, у тому числі за участю молодіжних організацій України.

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Окрім того, Порошенко доручив назвати або перейменувати військові частини, навчальні заклади на честь Українських січових стрільців. 

Довідка, бої за гору Маківка - запеклі позиційні бої, які тривали з 29 квітня до 4 травня 1915 між підрозділами австро-угорської піхотної дивізії фон Фляйшнера (до складу якої входили сім сотень першого та другого куренів УСС) та російськими військами. 

Через величезні втрати російські війська не змогли продовжити наступ і вже через тиждень змушені були поспішно відступати перед наступом австрійських підрозділів.

Особливою мужністю під час боїв за Маківку відзначилися частини Українських січових стрільців.

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