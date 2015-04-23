Кремль планував війну в Україні і захоплення Криму ще при Кучмі - екс-глава розвідки

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Мова завжди йшла про економічні методи (отримання контролю над Україною - ред.) - створення Митного чи Євразійського союзу, в результаті чого вони отримали контроль над Україною. Робота велася ще при Леоніді Кучмі. Але він займав дуже обережну позицію - балансував між Росією і Заходом, хоча й перебував у потужній економічній і корупційній зав'язці у РФ», - розповів Маломуж.

Потім Москва сприяла тому, щоб в Україні до влади прийшов Віктор Янукович. У 2004 році план втілити в життя не вдалося, тому Кремль вирішив взяти реванш у 2010 році.

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Що стосується анексії Криму та окупації Донбасу, то, за словами Маломужа, розвідка повідомляла про підготовку операції Олександру Турчинову, Арсенію Яценюку і СБУ.

«Ми переконували, що потрібно ввести надзвичайний стан і протягом ночі перекинути в Крим кілька тисяч оперативних працівників СБУ, які впоралися б із цим завданням. Схожа ситуація була і в Донбасі. Коли спочатку захопили вісім установ, їх можна було накрити за одну ніч. Але ніхто не наважився - не було політичної волі і єдиного військово-політичного командування», - заявив Маломуж.

Повну версію інтерв'ю з колишнім головою Служби зовнішньої розвідки читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».