Клімкін переконує ЄС не боятися міграційних ризиків від надання Україні безвізового режиму



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 у програмі "Право на владу".

"У нас є дуже чіткий план по кожній групі реформ, дуже багато зроблено, найближчими місяцями, ці реформи будуть завершеними", - сказав Клімкін.

Разом з тим, він акцентував увагу, що наразі через події на Донбасі, з'явилося багато внутрішніх переселенців. "В Європі багато хто боїться, що це додатковий міграційний ризик, що хтось отримає паспорт, поїде, і залишиться, не буде дотримуватися європейських норм", - розповів Клімкін, зазначивши, що попередні ініціативи, які стосувалися для прикладу малого прикордонного руху не призводили до того, що українці порушували правила перетину кордону.

"Я так само завжди доводжу, що безвізовий режим, це по-перше, більше безпеки для самого Європейського Союзу, оскільки це є чітке розуміння, і чіткий трекінг, чітке відслідковування всіх з біометричними паспортами...", - зазначив Клімкін.

Читайте такожКлімкін: Україна та ЄС не будуть переносити створення зони вільної торгівлі

За його переконанням, можливість подорожувати в ЄС є своєрідною належністю до Євросоюзу і певною мірою, ковтком свободи.

"Тому я борюся зараз, за наступне, дуже просте формулювання, наступний дуже простий, але реальний меседж під час Ризького саміту, де буде написано "Україна отримує безвізовий режим", тобто от всі ці справи з Донбасом, всі ці політичні побоювання не є проблемами", - наголосив Клімкін, висловивши сподівання, що Україна найближчим часом отримає безвізовий режим.

"Нам потрібно завершити реформи, ми знаємо як це зробити, і знаємо, коли це буде зроблено, але будь-які побоювання і острахи щодо українців, вони не мають під собою основи. І от якраз з цим ми зараз політично боримось. І дуже сподіваюсь, що ми боремось успішно", - резюмував Клімкін.

При цьому, відповідаючи на питання, які країни виступають проти надання Україні безвізового режиму, очільник українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що більш традиційні члени Євросоюзу ставляться обережніше до безвізового режиму.