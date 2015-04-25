Порошенко на Миколаївщині спостерігав за військово-тактичними навчаннями

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, на 235-му загальновійськовому полігоні Сухопутних військ поблизу Миколаєва Порошенко разом з начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Володимиром Муженком, командувачем Високомобільних десантних військ полковником Михайлом Забродським і секретарем РНБО Олександром Турчиновим спостерігав за діями підрозділів 95-ї окремої аеромобільної бригади, 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Під час рейдових дій військовослужбовці відпрацьовували заходи зі знищення об'єктів противника, поповнення запасів боєприпасів та матеріально-технічних засобів, які були доставлені літаками військово-транспортної авіації, порятунку екіпажу в умовах бойових дій. Також були проведені навчання з тактики введення бою із застосуванням авіаційної та наземної техніки, важкої артилерії.

Крім того, повітряний десант відпрацьовував операцію із захоплення мосту через річку Березань та знищення підрозділів «бойовиків», що обороняють переправу, захоплення плацдарму на другому березі річки.

Під час проведення навчань Порошенко також випробував на ходу броньований автомобіль «Спартан», переїхавши до одного з командних пунктів.