Україна має закуповувати зброю у країн-партнерів, а не просити про постачання ЄС та НАТО - президент Словаччини

Україна повинна купувати зброю у країн-партнерів, а не просити про постачання Євросоюз і НАТО, у яких, як у міжнародних організацій, немає інструментів для таких дій.

Про це сказав президент Словаки Андрій Кіска в інтерв'ю словацькому виданню SME, повідомляє Європейська правда.

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"Ніхто не може заборонити Україні купувати зброю в рамках двосторонніх відносин. Це її вільний вибір і вибір держави, яка їй цю зброю продає. Абсолютно точно, що Євросоюз, у якого немає такого інструменту (для поставок зброї), і НАТО, як єдина структура, ні до чого такого не повинні підключатися", - сказав Кіска.

Президент також підкреслив, що в питанні України Словаччина завжди була серед активних гравців.

"На відміну від інших, які тільки говорили про допомогу, ми зробили активні кроки - реверс газу в Україну був винятковим кроком. Словаччина підтримала всі санкції Європейського Союзу проти Росії. Я розглядаю ефективність нашої зовнішньої політики через дії, а не через риторику", - сказав він.