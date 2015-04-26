Порошенко відвідав ЧАЕС: Сьогодні українці продовжують нести основний тягар Чорнобильської катастрофи (фото)
Президент підкреслив, що Україна завжди пам'ятатиме героїчний подвиг тих, хто врятував українцям життя.
Президент України Петро Порошенко відвідав Чорнобильську АЕС. Він поклав квіти до пам'ятника героям Чорнобиля.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави поспілкувався з працівниками ЧАЕС.
Читайте такожПорошенко: Сьогодні українці стоять за Україну та Донбас, а 29 років тому вони стояли за весь світ
“Сьогодні ми, українці, продовжуємо нести на своїх плечах основний тягар Чорнобильської катастрофи, а її трагічні наслідки, що переживають наші громадяни, вочевидь, не даватимуть нам спокою ще багато років. Але я переконаний, що наші спільні зусилля спрямовані саме на розв'язання соціальних, економічних, екологічних, медичних та багатьох інших актуальних проблем постраждалих, на реабілітацію Поліського краю, на безпеку ЧАЕС, об'єкту “Укриття”, чорнобильської зони в цілому стануть найкращим виявом поваги та пам'яті про ти, хто у трагічну квітневу ніч 1986 року ціною свого життя та здоров'я захистив цілий світ”, - сказав Порошенко.
Окремо він подякував команді, яка зараз будує безпечний конфайнмент. “І якість, яку ми тут бачимо, і організація робіт, і самовідданість, є запорукою того, що все буде зроблено на відмінно. І ми завжди будемо пам'ятати героїчний подвиг тих, хто врятував українське життя. І ще одне, дуже важливо, що під час робіт, які виконувалися вже за останні роки, жодна людина не отримала новий статус ліквідатора, жодна людина не отримала дозу опромінення, яка перевищує норм та стандарти. І піклування про здоров'я та безпеку людей теж залишається на першому місці”, - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні – 29 річниця Чорнобильської трагедії.