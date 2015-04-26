Порошенко відвідав ЧАЕС: Сьогодні українці продовжують нести основний тягар Чорнобильської катастрофи (фото)

Президент України Петро Порошенко відвідав Чорнобильську АЕС. Він поклав квіти до пам'ятника героям Чорнобиля.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави поспілкувався з працівниками ЧАЕС.

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“Сьогодні ми, українці, продовжуємо нести на своїх плечах основний тягар Чорнобильської катастрофи, а її трагічні наслідки, що переживають наші громадяни, вочевидь, не даватимуть нам спокою ще багато років. Але я переконаний, що наші спільні зусилля спрямовані саме на розв'язання соціальних, економічних, екологічних, медичних та багатьох інших актуальних проблем постраждалих, на реабілітацію Поліського краю, на безпеку ЧАЕС, об'єкту “Укриття”, чорнобильської зони в цілому стануть найкращим виявом поваги та пам'яті про ти, хто у трагічну квітневу ніч 1986 року ціною свого життя та здоров'я захистив цілий світ”, - сказав Порошенко.

Окремо він подякував команді, яка зараз будує безпечний конфайнмент. “І якість, яку ми тут бачимо, і організація робіт, і самовідданість, є запорукою того, що все буде зроблено на відмінно. І ми завжди будемо пам'ятати героїчний подвиг тих, хто врятував українське життя. І ще одне, дуже важливо, що під час робіт, які виконувалися вже за останні роки, жодна людина не отримала новий статус ліквідатора, жодна людина не отримала дозу опромінення, яка перевищує норм та стандарти. І піклування про здоров'я та безпеку людей теж залишається на першому місці”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні – 29 річниця Чорнобильської трагедії.