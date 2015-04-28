Міжнародна конференція на підтримку України (наживо)

09:56, 28 квітня 2015
Політика
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У Києві сьогодні, 28 квітня, стартувала Міжнародна конференція на підтримку України.

Твіттер АП

Згідно з повідомленням уряду, вона надасть платформу для представлення Урядом результатів своєї роботи зі стабілізації економіки та реалізації реформ, а також середньо- та довготермінової стратегії подальших пріоритетних дій.

Читайте такожПорошенко: Україна очікує від донорів 2 млрд доларів на відновлення інфраструктури ДонбасуУряд України і представники міжнародного співтовариства та ділових кіл обговорять подальші кроки в реформуванні економіки, в тому числі агропромислового і енергетичного сектору, боротьбі з корупцією. Буде також представлено ініціативи з відбудови та відновлення територій, що постраждали від російської агресії, та вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося раніше, в уряді очікували прибуття на конференцію 270 іноземних партнерів.

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