Міжнародна конференція на підтримку України (наживо)

Згідно з повідомленням уряду, вона надасть платформу для представлення Урядом результатів своєї роботи зі стабілізації економіки та реалізації реформ, а також середньо- та довготермінової стратегії подальших пріоритетних дій.

Читайте такожПорошенко: Україна очікує від донорів 2 млрд доларів на відновлення інфраструктури ДонбасуУряд України і представники міжнародного співтовариства та ділових кіл обговорять подальші кроки в реформуванні економіки, в тому числі агропромислового і енергетичного сектору, боротьбі з корупцією. Буде також представлено ініціативи з відбудови та відновлення територій, що постраждали від російської агресії, та вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося раніше, в уряді очікували прибуття на конференцію 270 іноземних партнерів.