Президент Польщі вважає реформи більшим викликом для України, ніж агресія РФ

Про це президент Польщі Броніслав Коморовський заявив в інтерв'ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna. "Сьогодні найбільшою загрозою насправді не є Володимир Путін. Стратегічним викликом є внутрішні реформи, а не російська агресія", - сказав він.

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"Найбільшою загрозою для України може бути сама Україна", - наголосив Броніслав Коморовський.

Президент Польщі також назвав деолігархізацію України тестом на те, чи справді українська влада реалізує реформи або тільки робить вигляд, що реалізує.

Він порекомендував сконцентруватися на розвитку малого та середнього бізнесу, який, за його словами, є найбільш демократичним і найкраще буде сприяти деолігархізації.

Президент Польщі теж дуже позитивно оцінив прихід в українську владу нових молодих політиків, зазначивши, що нещодавно проводив зустріч з частиною з них у Варшаві.

"Вони самі знають, що значною мірою успіх залежить від них. Нелегко здобувати досвід. Переважання ідеології над практикою, але дивлюся на них з великою симпатією. Як на мене, найбільш важливою зміною є те, що відходить у минуле тип політиків "гомо совєтікус", - сказав Броніслав Коморовський.