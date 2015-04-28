Багато держав ЄС хочуть завершити політику санкцій щодо Росії - Коморовський
Багато держав Європейського союзу хочуть завершити реалізовану політику санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України.
Про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.
"Справа політики санкцій висить на досить тонкій політичній нитці. Це не залежить лише від Росії. У значній частині держав Європейського союзу є переконання, що треба завершити політику санкцій", - сказав він.
Читайте такожЄС повинен чітко озвучити санкції, які він може ввести проти Росії - ЄлісєєвКоморовський відзначив, що Польща належить до країни, які вважають, що політика санкцій принесла бажані ефекти та повинна бути продовжена
Польська влада, за його словами, переконана, що "обмеження" санкцій можливе лише у випадку "змін на краще у російській політиці".
"Санкції є та будуть сферою дуже складної дискусії в рамках цілого західного світу", - сказав голова польської держави.