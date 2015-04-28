Віце-президент США заявив про необхідність продовження санкцій проти Росії

Про це сказав віце-президент США Джозеф Байден у відеозверненні з нагоди Великої конференції "На підтримку реформ в Україні".

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"Росія сьогодні окупує українські території, відправляє свої танки, ракети на Донбас. Це спроба перекроїти кордони Європи, порушити безпеку України і ваше прагнення мирно жити в Європі. І тому санкції, які введені, повинні бути продовжені для того, щоб Росія виконала всі свої зобов'язання за мінськими угодами і повернула кордон Україні", - підкреслив Джозеф Байден.

При цьому він зазначив, що Україна зробила свій вибір і ніхто не може його скасувати, або протистояти цьому вибору.

Крім цього, Канада також виступає за продовження санкцій проти Російської Федерації у відповідь на її агресію в Україні. Про це заявив міністр громадянства та імміграції Канади (від імені донорського співтовариства) Кріс Александер в ході свого виступу на Міжнародній конференції на підтримку України.

"Ми намагаємося також чинити тиск на Росію з тим, щоб покінчити з цією агресією (проти України), включаючи прийняття нових санкцій. Санкцій, які ми жодним чином не збираємося знімати, які повинні залишатися", - сказав він.