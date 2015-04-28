Кучма: Путін перетворив Донецьк в Карабах

Про це він заявив, прибувши у Баку для участі в саміті екс-президентів і глав урядів, повідомляє haqqin.az.

"Путін перетворив Донецьк в Карабах. Він розуміє, що війна з Україною йому обійдеться дорого, і тому вдався до старого імперського методу - консервації конфлікту. На жаль, з Донбасом буде те ж саме, що і з Карабахом. Всі ці Захарченко (Олександр Захарченко – лідер бойовиків "ДНР") та інші є пішаками в руках Путіна, вони нічого не вирішують. У всій цій ситуації вирішує тільки Путін", - сказав Кучма.

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Коментуючи ситуацію в Азербайджані, він висловив надію, що карабахське питання з часом вирішиться.

"Тут є спадкоємність влади. Ви, на відміну від нас, не стали грати в демократію. Азербайджан зміг вистояти. Сподіваюся, що і в карабаському питанні будуть зрушення. Але Росія проводить імперську політику, і тому цей конфлікт складно врегулювати", - сказав Кучма.

Як зазначається, на питання про ситуацію на Донбасі, екс-президент заявив, що, якщо б він залишився президентом, "то нічого такого не сталося б".

При цьому Кучма не відповів, чи зможе він врятувати державу і народ від занепаду і розрухи, спробувавши знову повернутися до влади в Україні.

Довідка УНІАН. У 1988 році між двома південно-кавказькими країнами виник конфлікт через територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і до цих пір під егідою Мінської групи ОБСЄ і при співголовуванні Росії, Франції і США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою безпеки ООН чотири резолюції по звільненню окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій до цих пір не виконуються Вірменією.