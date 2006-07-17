Мороз розписався за Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що розпуску парламенту не буде, оскільки для цього немає ні юридичних, ні політичних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МОРОЗ зазначив, що він не може говорити про версії, які висловлюються всупереч Конституції. «Виходячи з норм Конституції, я хочу сказати, розпуску парламенту не буде», - сказав голова ВР.

Він підкреслив, що Конституція України не передбачає ні юридичних, ні політичних підстав для розпуску ВР за нинішніх умов, які склалися в Україні. Тому, відповідаючи на запитання, що робитиме ВР, якщо Президент видасть указ про розпуск парламенту, О.МОРОЗ зауважив, що вона діятиме адекватно і відповідно до Конституції. Він також наголосив, що не буде юридичних підстав для розпуску парламенту і після 24 липня (минає 60 днів з першого дня засідання новообраної ВР – УНІАН). О.МОРОЗ також підкреслив, що весь час йде мова про відставку Кабміну, а в перший день роботи парламенту відбулась не його відставка, а складення повноважень перед новообраною ВР, що є іншою конституційною процедурою.

Відповідаючи на запитання, чи поставить він на голосування кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, якщо Президент протягом 15 днів не внесе кандидатури на цю посаду, запропоновану антикризовою коаліцією, О.МОРОЗ зауважив, що Конституція України передбачає обов’язковість внесення кандидатури на цю посаду, запропонованою коаліцією не пізніше 15-денного терміну. «Таким чином, така колізія виникає перед Президентом, можливо, він справді хоче використати цей термін. Але це не означає, що він має вносити кандидатуру на 15-й день, це може бути і перший день, і другий», - сказав О.МОРОЗ.

Він також наголосив, що ВР буде діяти з огляду на позицію Президента з цього питання: «Залежно від того, як діятиме Президент, очевидно, ми знайдемо і відповідні заходи. Тобто, можливо, ми почекаємо разом з Президентом – тоді на 15 днів продовжимо термін роботи ВР або якимось іншим чином», - сказав він. Водночас О.МОРОЗ висловив переконання, що всі ці питання можна вирішити шляхом переговорів і узгодження позицій.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ сьогодні не виключив, що завтра повторно оголосить про створення антикризової коаліції і про направлення на розгляд Президента запропонованої нею кандидатури прем’єр-міністра .

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 90 Констиртуції України, Президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.