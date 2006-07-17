Мороз завтра все повторить ”на біс”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ обіцяє завтра повторно оголосити про створення антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він розповів, що сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту обговорювалось питання формування коаліції.

О.МОРОЗ підкреслив, що може ще раз завтра на засіданні ВР повторити про те, що коаліція створена і оголосити її персональний склад, а також наголосити на визначеній коаліцією кандидатури прем’єр-міністра.

«І це питання буде знято», - сказав голова ВР.

Він зауважив, що таким чином завтра можна вирішити всі питання і почати працювати.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня О.МОРОЗ оголосив про розпуск Коаліції демократичних сил і про утворення нової – антикризової коаліції у складі СПУ, КПУ і Партії регіонів.