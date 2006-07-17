Як українці оцінюють діяльність Президента і Верховної Ради (опитування)

Нинішня політична ситуація викликає занепокоєння і тривогу у 73,8% громадян України.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник Центру соціальних досліджень «Софія» Олександр ЛЕВЦУН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія» 3-11 липня.

«Три чверті опитаних вважають, що все, що відбувається сьогодні в Україні, йде в неправильному напрямку. Лише 13,1% респондентів дотримуються протилежної думки», - сказав О.ЛЕВЦУН.

За його словами, 81,2% опитаних так чи інакше негативно оцінюють і діяльність Верховної Ради України. «Істотно збільшилася кількість тих, хто негативно оцінює діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Якщо в квітні цього року таких було 54,1%, то в липні вже 67,4%», - відзначив соціолог.

Компанія Research&Bradsng Group в ході дослідження 27 червня - 3 липня одержала аналогічні результати. «Кількість громадян, які вважають, що ситуація в країні погіршала, в липні збільшилася на 21% з 39% у квітні 2006 року», - сказав керівник компанії Євген КОПАТЬКО.

За його словами, 67% опитаних вважають, що влада неправильно діє в даний час. У квітні 2006 року таких громадян було 57%.

Центр соціальних досліджень «Софія» в період з 3 по 11 липня опитав 2022 респондентів у віці від 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Компанія Research&Bradsng Group у період з 27 червня по 3 липня опитала 2118 чоловік. Статистична похибка становить 2,95-3%.