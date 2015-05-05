У "ЛНР" почали видавати свої "паспорти" (фото)
14:23, 05 травня 2015Політика
2597 0
Лідери так званої "Луганської народної республіки" почали видавати свої "паспорти".
Бойовики почали друкувати свої "паспорти" / twitter.com/LUGANSK_TODAY
"Документи" з червоною зіркою на обкладинці, судячи з фотографій, які з'явилися сьогодні в мережі, видали підліткам.
В #ЛНР почали видавати закордонні паспорти! Можна їздити в #ДНР!!!! В #РФ поки (50-100 років) не пустять! Премія Дарвіна)))) pic.twitter.com/VQvcf6VggK
— Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) May 5, 2015
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що перші десять "паспортів" жителям окупованих бойовиками районів Донбасу, яким виповнилося 16 років, завтра видасть глава "ЛНР" Ігор Плотницький.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter