У "ЛНР" почали видавати свої "паспорти" (фото)

14:23, 05 травня 2015
Політика
2597 0

Лідери так званої "Луганської народної республіки" почали видавати свої "паспорти".

паспорт ЛНР / twitter.com/LUGANSK_TODAY

"Документи" з червоною зіркою на обкладинці, судячи з фотографій, які з'явилися сьогодні в мережі, видали підліткам.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що перші десять "паспортів" жителям окупованих бойовиками районів Донбасу, яким виповнилося 16 років, завтра видасть глава "ЛНР" Ігор Плотницький.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter