У "ЛНР" почали видавати свої "паспорти" (фото)

"Документи" з червоною зіркою на обкладинці, судячи з фотографій, які з'явилися сьогодні в мережі, видали підліткам.

В #ЛНР почали видавати закордонні паспорти! Можна їздити в #ДНР!!!! В #РФ поки (50-100 років) не пустять! Премія Дарвіна)))) pic.twitter.com/VQvcf6VggK — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) May 5, 2015

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що перші десять "паспортів" жителям окупованих бойовиками районів Донбасу, яким виповнилося 16 років, завтра видасть глава "ЛНР" Ігор Плотницький.