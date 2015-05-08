Депутат про заяви Шкіряка по Непалу: Було б бажано, щоб він не робив ганебних для уряду заяв

Про це Ірина Фриз сказала УНІАН.

«Щодо виправдовувань Зоряна Шкіряка. З огляду на те, що людина яка вже сама по собі стала "надзвичайною ситуацією" і небезпечним є його залишення на посаді, бажано б було щоб пан Шкіряк не робив заяв, які ганьблять вже не його, а цілий уряд, а відповів на конкретні питання, що викликали обурення в суспільстві», - заявила вона.

«Зокрема, бажано щоб він відповів на питання хто примушував його - Зоряна Шкіряка на рятувальну операцію запрошувати журналістів, а не брати максимально можливу кількість рятувальників, парамедиків?» - сказала депутат.

Вона також додала: «Хто- Президент чи Прем'єр закликали Зоряна летіти на рятувальну операцію з коханою жінкою? Хто наказував Зоряну особисто очолювати рятувальну операцію. PR-акція не вдалася? Так майте мужність поводитись, як чоловік, не перекладаючи відповідальність на інших. Бридко дивитися, коли "бравий" надзвичайний міністр після рятувальної операції ще й стверджує що він прийшов змінювати систему управління».

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«Такі горе-реформатори своєю поведінкою та виправдовуваннями ганьблять не лише себе, а й уряд», - завершила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шкіряк взяв з собою Храмову, яку називають його цивільною дружиною, для участі в рятувальній операції українців з постраждалого від землетрусу Непалу. Шкіряк пояснив, що Храмова брала участь в операції як волонтер і людина, яка знає східні практики.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що на евакуацію українців з Непалу витратили 7 млн грн.