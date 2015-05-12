Соратник Нємцова повідомив про потужну DDoS-атаку на сайт з доповіддю про Путіна

На момент написання замітки сайт не відкривався. За словами опозиціонера, проблема вирішується, і доступ до ресурсу незабаром буде відновлено, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Викладена на сайті доповідь присвячена участі російських військових у воєнних діях в Україні. Вона була складена політиком Борисом Нємцовим на основі відкритих даних і відомостей, отриманих від родичів загиблих солдатів.

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Нємцова в кінці лютого застрелили в центрі Москви. Його соратники вирішили завершити розпочату ним роботу над доповіддю і опублікувати документ.