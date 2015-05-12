Соратник Нємцова повідомив про потужну DDoS-атаку на сайт з доповіддю про Путіна
14:59, 12 травня 2015Політика
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Опозиціонер Ілля Яшин заявив, що сайт, на який у середу був викладений доповідь "Путін.Війна" про російських військовослужбовців в Україні, зазнав потужної DDoS-атаки.
Доповідь присвячена участі військових РФ у боях в Україні / Радіо Свобода
На момент написання замітки сайт не відкривався. За словами опозиціонера, проблема вирішується, і доступ до ресурсу незабаром буде відновлено, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Викладена на сайті доповідь присвячена участі російських військових у воєнних діях в Україні. Вона була складена політиком Борисом Нємцовим на основі відкритих даних і відомостей, отриманих від родичів загиблих солдатів.
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Нємцова в кінці лютого застрелили в центрі Москви. Його соратники вирішили завершити розпочату ним роботу над доповіддю і опублікувати документ.
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