ЗМІ опублікували карту активності військ Росії у світі

Матеріал розміщений на сайті ELN, також на його базі Reutersgraphics зробив альтернативну версію графіки, повідомляє «Європейська правда».

Дані неповні, оскільки містять тільки ті інциденти, про яких достатньо інформації потрапило у відкриті джерела, але дозволяють скласти враження про те, в яких регіонах активність РФ є найбільшою.

Як очевидно з зображення, найбільша активність росіян фіксується в акваторії Балтійського моря і над нею.

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У той же час, за даними дослідження, більшість військових інцидентів носили характер активності, "близької до повсякденної". Зокрема, під таку характеристику підпадають польоти військових літаків РФ в нейтральних водах, навіть з вимкненими транспондерами, якщо такі польоти не створили небезпеку для інших повітряних суден.

Ті випадки, коли повідомлялося про можливу наявність ядерної зброї на борту стратегічних бомбардувальників РФ, дослідники також віднесли до "майже звичної" активності, оскільки дані про ядерну зброю на борту літаків були оскаржені з боку офіційної Москви.