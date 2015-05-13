"ДНР" і "ЛНР" представили свої пропозиції щодо зміни Конституції України

Керівництво терористичних «ДНР» і «ЛНР» представили Києву пропозиції щодо зміни Конституції України.

Про це повідомляє Lenta.ru посилаючись на один із сайтів бойовиків.

Терористичні організації «ДНР» і «ЛНР» наполягають на конституційному закріпленні особливого статусу Донбасу, позаблокового статусу України, а також на встановлення особливого економічного режиму. Також керівництво бойовиків вважає, що зміни повинні торкнутися статей основного закону про судову систему, прокуратуру, місцеве самоврядування та про адміністративно-територіальний устрій України.

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«У разі якщо Україна внесе дані поправки в свою Конституцію, то і "ДНР", і "ЛНР" внесуть відповідні зміни у свої конституції», — підкреслив один з лідерів терористів Денис Пушилин. Інший представник бойовиків Владислав Дейнего зазначив, що «синхронізація та гармонізація конституційної реформи України, "ДНР" і "ЛНР" є єдино можливою моделлю відтворення єдиного політичного простору та виконання мінських угод».

Раніше УНІАН повідомляв, що керівництво терористичної організації "ДНР" відповідно на "широку автономію" в складі України, але без шкоди своїм інтересам.