Російські війська не будуть атакувати Маріуполь - Маломуж
Російська Федерація поки не має наміру наступати на Маріуполь, зараз застосовується лише тактика провокування по тих об'єктах, які надзвичайно важливі для бойовиків.
Про це сказав колишній глава Служби зовнішньої розвідки (2005-2010) Микола Маломуж, повідомляє 112.ua.
"За нашою реальною інформацією широкомасштабних наступів як раз ЗС РФ по Маріуполю і по іншим стратегічним об'єктам зараз не передбачається. Зараз застосовується тактика провокування по тих об'єктах, які надзвичайно важливі для бойовиків, для створення відповідних плацдармів і російським збройним силам, а це оточення Маріуполя. Намагаються витіснити ВСУ з допомогою тієї техніки та військових формувань, які накопичуються, а це Широкіно, Новоазовськ для того, щоб створити передумови для контролю Маріуполя, стратегічного контролю заздалегідь", - зазначив Маломуж.
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Він підкреслив, що ця тема пов'язана з Пісками та Авдіївкою.
"Це в безпосередній близькості біля Донецька, і там питання поставлене витіснити", - уточнив генерал.
За його словами, це передумови для можливих провокаційних сценаріїв, тому що щодня РФ і бойовики заявляють, що наші військові порушують домовленості, щоб були передумови для відповідних бойових операцій.
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