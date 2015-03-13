Російські війська не будуть атакувати Маріуполь - Маломуж

Про це сказав колишній глава Служби зовнішньої розвідки (2005-2010) Микола Маломуж, повідомляє 112.ua.

"За нашою реальною інформацією широкомасштабних наступів як раз ЗС РФ по Маріуполю і по іншим стратегічним об'єктам зараз не передбачається. Зараз застосовується тактика провокування по тих об'єктах, які надзвичайно важливі для бойовиків, для створення відповідних плацдармів і російським збройним силам, а це оточення Маріуполя. Намагаються витіснити ВСУ з допомогою тієї техніки та військових формувань, які накопичуються, а це Широкіно, Новоазовськ для того, щоб створити передумови для контролю Маріуполя, стратегічного контролю заздалегідь", - зазначив Маломуж.

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Він підкреслив, що ця тема пов'язана з Пісками та Авдіївкою.

"Це в безпосередній близькості біля Донецька, і там питання поставлене витіснити", - уточнив генерал.

За його словами, це передумови для можливих провокаційних сценаріїв, тому що щодня РФ і бойовики заявляють, що наші військові порушують домовленості, щоб були передумови для відповідних бойових операцій.

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