Захід може змиритися з нинішніми кордонами "ЛНР" і "ДНР" – експерт

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода американський політолог, професор університету імені Джорджа Мейсона Марк Катц.

Такою причиною експерт називає необхідність для США шукати вихід з близькосхідної кризи, що може змусити Вашингтон йти на компроміси. При цьому, можливості впливу на США у Росії обмежені. На переконання Катца, єдиним козирем Росії перед Вашингтоном, можуть бути її відносини з Китаєм, зокрема, у військовій сфері. «Перспектива розширення таких контактів може змусити США понервувати», - заявив експерт.

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Професор зазначає, що «Вашингтон хотів би зосередити основну увагу у відносинах з Росією на проблемі іранської ядерної зброї і сирійській кризі, залишивши кризу в Україні, яка викликає сильні емоції, на другому плані». Для Москви українська криза зараз є головним питанням американо-російських відносин. Однак, Білий Дім навряд чи піде на поступки Росії в цьому питанні: «спроба будь-якого ослаблення санкцій без однозначного виконання Москвою Мінських домовленостей викличе гнівну реакцію республіканців в Конгресі».

Ведучи мову про майбутнє санкцій Марк Катц зазначив, що в разі збереження поточної лінії розмежування без спроби терористів захопити нові території, США і Європейський союз неофіційно змиряться з такою ситуацією. «Якщо ж сепаратисти спробують розширити території, що знаходяться під їх контролем, або зроблять інші демонстративні дії стосовно української влади, тоді це викличе серйозні проблеми для Москви», - вважає політолог.

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Катц зазначає, що візит Джона Керрі слід сприймати не як готовність Вашингтона в чомусь поступитися Кремлю, а як вказівку на можливість діалогу між державами. «При цьому США почали військову підготовку українських військовослужбовців, даючи зрозуміти Кремлю, що вони мають намір підтримувати Україну, що подальші спроби посилити конфлікт будуть все більше, так би мовити, дорогими для Москви, як і попереджав президент Обама».

При цьому, метою Путіна є прийняття західними лідерами результатів його дій і повернення до колишніх норм відносин.